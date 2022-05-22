Adana'da çarpışan traktör ile otomobilin sürücüleri yaralandı - Haberler

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Adana'da çarpışan traktör ile otomobilin sürücüleri yaralandı

AA - Ahmet Başğen - Güncel
Adana'da çarpışan traktör ile otomobilin sürücüleri yaralandı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aktaş Mahallesi'nde G.D. yönetimindeki 01 UM 761 plakalı otomobil ile B.Y. idaresindeki 01 AE 481 plakalı traktör çarpıştı.

Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.

Yaralılar, ambulanslarla Karaisalı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA / Ahmet Başğen - Güncel

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