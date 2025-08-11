Adana'da Çalılık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'da Çalılık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Fatih Mahallesi'ndeki çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılmakta.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Fatih Mahallesi'ndeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Güncel
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edildi

Bozkurt işareti yapan ünlü müzisyen hakkında şaşırtan karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında

Dün yaşanan deprem sonrası jet soruşturma! 2 kişi gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.