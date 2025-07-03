Adana'da Çalılık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'da Çalılık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Himmetli Mahallesi'nde çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından evlere ve ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler yangın sonrası soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, evlere ve ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Himmetli Mahallesi'ndeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını yerleşim yerlerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Güncel
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