Adana'da Çalılık Alanda Yangın Çıktı, Hızla Söndürüldü
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde İslam Mahallesi'nde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
İslam Mahallesi'ndeki çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine alana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını büyümeden kısa sürede söndürdü.
Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Güncel