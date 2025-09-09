Adana'da Büyükbaş Hayvan Yüklü Tırda Yangın Çıktı

Adana'da büyükbaş hayvan yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana- Pozantı Otoyolu Akçatekir mevkisinde seyir halindeki 63 ADE 887 plakalı büyükbaş hayvan yüklü tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, dorsenin kapağını açarak hayvanların araçtan çıkmasını sağladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

Tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.