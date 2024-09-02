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Adana'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

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Adana'nın Feke ilçesinde büyükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı. Polis ekipleri, bir otomobili ormanlık alanda terk edilmiş buldu ve araçta telle bağlanmış büyükbaş hayvan ele geçirdi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Adana'nın Feke ilçesinde büyükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde kontrol noktasında trafik uygulaması yapıldığı sırada, bir otomobil bölgeden uzaklaştı. Bunun üzerine aracı takibe alan ekipler, otomobili ormanlık alanda terk edilmiş buldu.

Araçta yapılan incelemede, otomobilin arka koltuğunda telle bağlanmış ve küpesiz büyükbaş hayvan ele geçirildi.

Çevrede çalışma başlatan ekipler, otomobili bırakarak ormanlık alana kaçan Ö.B, F.B. ve H.Y'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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