Haberler

Adana'da Nehirde Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kurtarıldı

Adana'da Nehirde Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Seyhan Nehri'nde serinlemek isteyen 17 yaşındaki Enes K., su altında kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen su altı polisi, genci bilinci kapalı halde sudan çıkartarak hastaneye kaldırdı. Yakınları olay sırasında sinir krizi geçirdi.

ADANA'da Seyhan Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren Enes K. (17), su altı polisi tarafından kurtarıldı. Enes K. hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla serinlemek için Seyhan Nehri'ne giren Enes K., bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Enes K.'nin gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nehre giren su altı polisi, genci bilinci kapalı şekilde sudan çıkardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Bu sırada baygın olan Enes K.'nin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Enes K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan etkin pişmanlık başvurusu
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Gömülü uranyuma yaklaşan olursa vururuz

İran yanıtını verdi, Trump'tan ilk açıklama geldi! Tehdit gibi sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’nin başkenti Şam'da şiddetli patlama: 5 yaralı

Komşu başkentte şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme

10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü

Zincir markette infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Real Madrid'de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı

Beklenen karar açıklandı
Suriye’nin başkenti Şam'da şiddetli patlama: 5 yaralı

Komşu başkentte şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Görülmemiş olay! Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar

Rakipleri sandılar, yanlışlıkla kendi otobüslerini taşladılar
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...