Adana'da Nehirde Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kurtarıldı

ADANA'da Seyhan Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren Enes K. (17), su altı polisi tarafından kurtarıldı. Enes K. hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla serinlemek için Seyhan Nehri'ne giren Enes K., bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Enes K.'nin gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nehre giren su altı polisi, genci bilinci kapalı şekilde sudan çıkardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Bu sırada baygın olan Enes K.'nin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Enes K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı