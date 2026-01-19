Haberler

Adana'da bisiklet çalması güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde, hastane ve market önlerinden çalınan 4 bisikletin zanlısı olan 17 yaşındaki A.M., güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalanarak tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 4 bisiklet çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlı tutuklandı.

İlçe merkezinde 1 ayda hastane ve market önleri ile ev ve apartman bahçelerine bırakılan 4 bisiklet çalındı.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olay yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerinde yaptıkları inceleme sonucu hırsızlık zanlısının yabancı uyruklu A.M. (17) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

A.M'nin bisiklet çaldığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
Victor Osimhen İstanbul'a geldi

Galatasaray taraftarının beklediği haber geldi
Herkes ayakta alkışladı! Sadettin Saran'dan maç sonuna damga vuran sözler

Maç biter bitmez söyledikleriyle taraftarı coşturdu
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi

Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu

3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada inanılmaz şeyler oldu
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe hakkında bomba iddia: O olursa Fenerbahçe şampiyon olamaz

Fenerbahçe hakkında bomba iddia: O olursa şampiyon olamaz