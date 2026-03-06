Haberler

Adana'da bir kadın eşi tarafından öldürüldü

Adana'da bir kadın eşi tarafından öldürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kadın, eşi tarafından boğularak öldürüldü.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kadın, eşi tarafından boğularak öldürüldü.

Elif Su Uludağ Mahallesi'nde bir kişinin öldüğü bilgisi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler Nesrin Aladağ'ın (48), eşi N. Aladağ (53) tarafından boğularak öldürüldüğünü tespit etti.

Ekipler, N. Aladağ'ı (53) olay yerinde gözaltına aldı.

Kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor

İran savaşını bilen profesörden yeni tahmin! Sonucu açıkladı
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi

Ünlü iş insanının feci sonu
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz

Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor

İran savaşını bilen profesörden yeni tahmin! Sonucu açıkladı
Reddetmesi zor! Dünya devinden Osimhen'e kanca

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Siirt'te köy muhtarının uzun namlulu silahla vurduğu kişi öldü

Siirt'te köy muhtarının uzun namlulu silahla vurduğu kişi öldü