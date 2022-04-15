Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'da bıçaklı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da bıçaklı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda yürüdüğü sırada bir kişinin bıçaklı saldırına uğrayan M.D. kolundan ve kalçasından yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri M.D'yi Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
AA / Mutlu Güney - Güncel