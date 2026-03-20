Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Erdoğan Ertaş yaşamını yitirdi, iki kardeşi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda dolaşan 4 kardeşin önünü kesen şüphelilerin para istemesi üzerine iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kardeşlerden Erdoğan Ertaş (17), Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erdoğan Ertaş'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri yaralı 2 kardeşi hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade
Trump ateşkes kapılarını kapattı, bölge alev alev

İran'la ilgili en son duyulmak istenen açıklama: Asla yapmayacağım
Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Görüntüler İstanbul'un hemen yanı başından
Uçan arabada seri üretime başladılar

Uçan arabada seri üretime başladılar
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı

Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş

Kalp hastaları dikkat! Bilim insanlarından çığır açan buluş
Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Görüntüler İstanbul'un hemen yanı başından
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek

Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları

Tarihin en büyük zammı! İşte yeni fiyatlar