Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, Zanlı Tutuklandı
Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Erdal Elik'in ölümüyle sonuçlanan olayda, zanlı Seyfi E. tutuklandı. Kavga, Seyfi E.'nin kız arkadaşının eski erkek arkadaşı ile yaşadığı tartışma sonucu meydana geldi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

Yurt Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi'nde dün Erdal Elik'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Seyfi E'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Seyfi E. ifadesinde, birlikte yolda yürüdüğü kız arkadaşı S.T'nin eski erkek arkadaşı Erdal Elik'in önlerini kesip kendileriyle tartışması üzerine kavganın çıktığını iddia etti.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi'nde Seyfi E. ile Erdal Elik arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, bu sırada Elik bıçakla yaralanmıştı.

Elik, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamış, olayın ardından zanlı Seyfi E. polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
