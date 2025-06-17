Adana'da Bıçakla Yaralama Davasında 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tartıştığı husumetlisini bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Orhangazi Mahallesi Adana Kahveci Bulvarı'nda 15 Ocak'ta İ.B'yi (36) bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla olay günü tutuklanan M.Ç. (32) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müşteki İ.B'nin olay günü mahallede bulunan bir markete gittiği ve bu sırada sanıkla karşılaştığı belirtildi.

İddianamede, sanık ve müştekinin sokakta yürüdükleri sırada tartıştıkları ifade edildi.

Çıkan kavgada M.Ç'nin bıçakla İ.B'yi vücudunun çeşitli bölgelerinden hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı anlatılan iddianamede, M.Ç'nin "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık M.Ç. suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.