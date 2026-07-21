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Adana'da belediye otobüs şoförü 10 kişilik gurubun saldırısına uğradı

Adana'da belediye otobüs şoförü 10 kişilik gurubun saldırısına uğradı
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Adana'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün şoförü, yaklaşık 10 kişilik bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Darbedilen şoför hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

ADANA'da, Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün şoförü, yaklaşık 10 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Darbedilen şoför hastaneye kaldırılırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seferini gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün şoförü ile güzergah üzerindeki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaklaşık 10 kişilik grup, otobüs şoförüne tekme ve yumruklarla saldırdı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine saldırgan grup olay yerinden kaçarken, darbedilen otobüs şoförü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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