Adana'da Bayğaralar suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan H.Ö. tutuklandı

Adana'da Bayğaralar suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan H.Ö. tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da Bayğaralar suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan H.Ö., polis ve MİT'in ortak operasyonuyla Çukurova ilçesinde yakalandı. H.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
ADANA'da Bayğaralar suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan H.Ö., polis ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile MİT, Bayğaralar suç örgütü üyesi olma suçundan aranan H.Ö.'nün adresini tespit etti. Elde edilen bilgilere doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipler H.Ö.'yü merkez Çukurova ilçesindeki saklandığı evde yakaladı. H.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı