Haberler

Kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalan Adana'da barajlar doldu taştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da yağışlar sonrası Çatalan ve Seyhan Gölü barajlarının doluluk oranı hızla artarak tehlikeli seviyelere yükseldi. Baraj kapaklarının açılmasıyla Seyhan Nehri'nde debi artışı yaşandı ve çevredeki tarım arazileri su altında kaldı. Yetkililer, taşkın riskine karşı uyarılarda bulunuyor.

ADANA'da yağışlar sonrası Çatalan ve Seyhan Gölü barajlarında su seviyesi yükseldi. Çatalan'da doluluk oranı yüzde 93, Seyhan Barajı'nda yüzde 64,9'a ulaştı. Taşkın uyarısının verildiği kentte, Devlet Su İşleri (DSİ) 6'ncı Bölge Müdürlüğü baraj kapaklarını açtı. Seyhan Nehri'nin debisinin artması ile çevredeki yüzlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı.

Hava sıcaklığının yazın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve kuraklığın etkili olduğu kentte, barajların doluluk oranı tehlikeli seviyelere geriledi. Uzun süredir devam eden kuraklığın ardından geçen ay başlayan ve son 1 haftadır aralıksız süren sağanak, barajlara can suyu oldu. Sağanağın ardından dağlardaki karın da erimesi ile barajlardaki su seviyesi arttı. Kentin büyük bölümünün içme suyu ihtiyacını karşılayan ve doluluk oranı yazın yüzde 14 olarak ölçülen Çatalan Barajı'nda doluluk oranı, yağışlar ile birlikte yüzde 93'e yükseldi. Seyhan Barajı'nda da doluluk yüzde 16 seviyelerinden, yüzde 64,9'a yükseldi.

'SEYHAN NEHRİ TAŞABİLİR' UYARISI

Barajların doluluk oranının yüksek seviyelere ulaşmasının ardından barajın işletme esasları doğrultusunda kontrollü olarak su tahliyesi kararlaştırıldı. Adana Valiliği, barajlardaki suyun tahliye edileceği Seyhan Nehri debisinde artış olacağını öngörerek, nehir yatağı çevresinde önlem alınması için uyarıda bulundu. AFAD ekipleri de nehir kenarındaki mahalleleri gezerek, bu durumu vatandaşlara bildirdi. Uyarıların ardından Devlet Su İşleri (DSİ) 6'ncı Bölge Müdürlüğü, kontrollü su tahliyesi için baraj kapaklarını açtı. Seyhan Nehri'nin debisinin artması ile çevredeki yüzlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı.

'ARTIK BARAJLARIMIZ DOLMUŞ DURUMDA'

Kent sakinlerinden Erol Teker, "Son 4-5 yıldır kuraklıkla mücadele ediyorduk. Çiftçilerimiz tarlalarında su sıkıntısı yaşıyordu. Artık barajlarımız dolmuş durumda; bu da bolluk ve bereket anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde ürünlerin artacağını, kuraklığın azalacağını ve fiyatların düşeceğini düşünüyorum. Ayrıca nehrimizin Taş Köprü ve Merkez Cami manzarasını suyla doldurması, kente ayrı bir güzellik kattı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez paylaşım

Galatasaray maçı biter bitmez flaş paylaşım
Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı

Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi

Ülke yine ayakta! Dört bir yandan protesto sesleri yükseliyor
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran 'taciz' iddiası

Can çekişirken katili söylemişti, vahşetin ardından "taciz" çıktı
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez paylaşım

Galatasaray maçı biter bitmez flaş paylaşım
Derya Uluğ'a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi

Ünlü şarkıcıya doğum gününde sürpriz evlilik teklifi
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi

Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi