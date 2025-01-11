Adana'da Baraj Gölüne Düşen Araçta Bir Kişinin Cesedi Bulundu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, içinde bir kişinin olduğu araç baraj gölüne düştü.

İlçede bir enerji firmasında çalışan İbrahim Özden'den sabah saatlerinden itibaren haber alamayan mesai arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Özden'in son olarak Gökkaya Baraj ve Hidroelektrik Santrali (HES) Gölü yakınlarında 06 DDT 927 plakalı aracıyla seyir halinde olduğunu belirledi.

Bunun üzerine ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Araç, Yardibi Mahallesi ile Değirmenciuşağı mahallelerini birbirine bağlayan göl üzerindeki köprünün girişinde suda bulundu.

Aracın içini su altı kamerasıyla inceleyen ekipler Özden'in hareketsiz olduğunu belirledi.

Aracın sudan çıkartılması için çalışma başlatıldı.