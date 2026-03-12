Haberler

Adana'da çeşitli suçlardan hükümlü baba ve 2 oğlu saklandıkları yangın merdiveninde yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan baba Cumali T. ve oğulları Taner ile Mert T. yangın merdiveninde saklandıkları sırada yakalandı. Operasyon sonucunda yakalanan üç kişi cezaevine gönderildi.

Adana'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan baba ile 2 oğlu, saklandıkları yangın merdiveninde yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cumali T. (60) ile oğulları Taner (28) ve Mert T'yi (29) yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla firari baba ile iki oğlunun Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler, binanın etrafını sararak daireye operasyon düzenledi.

Evde bulunmayan baba ile 2 oğlu, saklandıkları yangın merdiveninde ekiplerce yakalandı.

Cumali T'nin "yağma" suçundan 10 yıl, oğulları Taner T'nin "dolandırıcılık" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından 8 yıl 9 ay, Mert T'nin de "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu bildirildi.

Yakalanan baba ile 2 oğlu, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar

Savaşta yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan skandal itiraf! Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş

Trump'tan skandal itiraf! Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş
Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

Kalıbına bakan da adam sanır: Rezil bir suçtan tutuklandı
YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti
FBI'dan ABD'nin uykularını kaçıran rapor: İran, Kaliforniya'yı vurabilir

ABD'nin uykularını kaçıran uyarı: O eyaleti vurabilirler
Trump'tan skandal itiraf! Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş

Trump'tan skandal itiraf! Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş
Irak: Topraklarımızın İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz

Bir ülke daha ABD ve İsrail'e karşı kazan kaldırdı
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu