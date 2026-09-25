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Adana'da aynı ailenin araçlarına 2 gün üst üste saldırıda şüpheliler yakalandı

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Adana'da aynı ailenin farklı araçlarına 2 gün üst üste silahlı saldırı düzenlediği belirlenen şüpheliler F.C. ve S.A., Gasp Büro Amirliği ekiplerince saklandıkları adreste yakalandı. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Adana'da aynı ailenin farklı araçlarına 2 gün üst üste silahlı saldırı düzenlediği belirlenen şüpheliler F.C. ve S.A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandıkları adreste yakalandı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Yusuf YILDIZ/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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