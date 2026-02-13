Haberler

Adana'da sağanak; dereler taştı, mescit sular altında kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Feke ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu dereler taştı, mescit ve halı saha sular altında kaldı. Şahmuratlı Mahallesi'nde su baskınları yaşandı, ancak can kaybı ve yaralanma olmadı. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ADANA'nın Feke ilçesinde etkili olan aşırı yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde gün boyu süren sağanak nedeniyle dereler taştı, mescit sular altında kaldı. Bazı bölgelerde su seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı.

İlçede yağıştan en çok etkilenen noktalardan biri Şahmuratlı Mahallesi oldu. Mahallede mescit olarak kullanılan bina ile halı saha, taşan dere suları nedeniyle sular altında kaldı. Çevrede su baskınları yaşanırken, vatandaşların kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştığı görüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Bölgede ekiplerin inceleme ve hasar tespit çalışmalarına başladığı bildirildi. Yetkililer, yağışların devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurgu mu gerçek mi? Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu

Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu
Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi

Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Kurgu mu gerçek mi? Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu

Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı

Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını öldürene kadar salladı