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Adana'da polis ekipleri asayiş uygulaması gerçekleştirdi

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis ekipleri tarafından asayiş uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında Kiremithane, Ulubatlı Hasan, Çamlıbel ve Şehit Erkut Akbay mahallelerinde genel asayiş olaylarının engellenmesi ve şüpheli kişilerin yakalanması amaçlandı. Araçlar detaylı arandı, kimlik kontrolü yapıldı ve şüpheli kişiler üst araması ve GBT kontrolünden geçirildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, motorize yunus timlerinin de katılımıyla Kiremithane, Ulubatlı Hasan, Çamlıbel ve Şehit Erkut Akbay mahallelerinde genel asayiş olaylarının engellenmesi ve şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Ekipler, şüpheli kişilerin üst aramasını ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü de yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Ulubatlı Hasan Yüreğir Adana Güvenlik Polis Güncel Haberler

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