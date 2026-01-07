Haberler

Küfürleştiği arkadaşını tabanca ile yaraladı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde Gökhan Y., arkadaşına küfür etmesi üzerine bacağından ve kolundan yaraladı. Olayın ardından yakalanan Gökhan Y., sağlık kontrolü sırasında 'Ölüm Allah'ın emri' diye bağırdı.

ADANA'da Gökhan Y., küfürleştiği arkadaşı Burkay Ö.'yü tabancayla yaraladı. Olayda kullandığı silahla beraber yakalanan şüpheli, sağlık kontrolü çıkışında "Ölüm Allah'ın emri" diye bağırdı.

Olay, gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan Y., iddiaya göre arkadaşı Burkay Ö. ile henüz bilinmeyen nedenle küfürleşti. Arkadaşlar arası çıkan kavgada belinden tabancasını çıkaran Gökhan Y., Burkay Ö.'ye ateş açtı. Kurşunların bacaklarına ve koluna isabet eden Burkay Ö. yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Burkay Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Arkadaşını yaralayan şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timlerince olayda kullandığı silahla yakalandı. Gökhan Y., sağlık kontrolü çıkışında "Ölüm Allah'ın emri" diye bağırdı.

Şüpheliyi emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

