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Adana'da Arıcılık Yapan İlhami Özden Arı Sokması Sonucu Hayatını Kaybetti

Adana'da Arıcılık Yapan İlhami Özden Arı Sokması Sonucu Hayatını Kaybetti
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Adana'da arıcılık yapan İlhami Özden, arı sokması sonucu hayatını kaybetti. Olayda, arıcı Özden'in alerjisi olduğu öne sürülüyor. Sağlık ekiplerinin müdahalesi yeterli olmadı.

ADANA'da arıcılık yapan İlhami Özden, sol serçe parmağından arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. Arıcı İlhami Özden'i, arılara bakım yaptığı sırada koruyucu ekipmanı olmasına rağmen sol serçe parmağından arı soktu. Arıya alerjisi olduğu iddia edilen Özden, kısa süre içinde fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen, Özden kurtarılamadı. İlhami Özden'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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