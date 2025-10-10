Adana'da Apartmanda Kötü Koku; 73 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu

1) EVDEN KÖTÜ KOKU GELİNCE CANSIZ BEDENİ BULUNDU; CENEZE ASANSÖRLÜ ARAÇLA İNDİRİLDİ

ADANA'da apartmanın 12'nci katındaki daireden yayılan kötü koku nedeniyle girilen evde Ali Tacir'in (73) cansız bedeni bulundu. Tacir'in cenazesi, asansörle taşıma aracıyla evden indirilerek morga götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuları, 14 katlı apartmanın 12'nci kattaki dairede yaşayan Ali Tacir'den bir süredir haber alamayınca, kendisini kontrol etmek için evine geldi. Kapıya geldiklerinde kötü kokuyu fark eden komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. AFAD'ın yardımıyla eve giren polis ve sağlık ekib, Tacir'in çürümeye başlayan cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tacir'in cenazesi, asansörlü taşıma aracıyla 12'nci kattan indirildi. Yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen Tacir'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Tacir'in kesim ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.