Adana'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Kamerada
Adana'da ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsü, 112 Acil Sağlık çalışanı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Ambulans, hasta taşıdığı esnada önündeki otomobilden yol vermesini istedi ancak sürücü bu isteği dikkate almadı.
Adana'da otomobil sürücüsünün ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
D-400 kara yolunda hasta taşıdığı öğrenilen ambulansın sürücüsü, önündeki otomobilden yol vermesini istedi.
Otomobilin sürücüsü, ambulans şoförünün uyarılarına rağmen yol vermedi.
Ambulansta görevli sağlık çalışanı, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
