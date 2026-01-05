Adana'da buzlanma nedeniyle kayan ambulans şarampole düştü

ADANA'nın Feke ilçesinde hasta almaya giden ambulans, buzlanma nedeniyle kayarak şarampole düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, gündüz saatlerinde Geçirimoluk Değirmendere mevkisinde meydana geldi. Hasta almaya giden ambulans, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans, kayarak şarampole düştü. Ambulanstaki sağlık personeli kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.