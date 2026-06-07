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Adana'da kardeşler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana'da kardeşler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki kardeş arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Ercan Palaz tabancayla ağabeyine ateş etti, ağabeyi Muhammet Palaz ise kardeşini bıçakladı. Ercan Palaz olay yerinde hayatını kaybederken, Muhammet Palaz yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki kardeş arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yenidoğan Mahallesi'nde iki kardeş Ercan Palaz (49) ile ağabeyi Muhammet Palaz (55) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ercan Palaz'ın tabancayla ağabeyine ateş ettiği, Muhammet Palaz'ın da kardeşini bıçakladığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ercan Palaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Muhammet Palaz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı
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