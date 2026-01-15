1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavga, tarım işçiliğinde 'elci olma' tartışmasından çıkmış

ADANA'da akraba iki aile arasındaki Übeyt Coşkun'un (45) hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı ve tabancalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. Husumetin, Coşkun ailesi adına çalışan Suriyeli tarım işçilerinin, 2 ay önce işçilerden komisyon alarak elcilik hakimiyetini sağlayan Ertan ailesinin safına geçtiği için başladığı ortaya çıktı.

Olay, 13 Ocak'ta saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13372 Sokak'ta meydana geldi. Akraba iki aile arasında tarım işçiliğinde 'elci' olma konusunda yaşanan anlaşmazlığın ardından tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüşürken, göğsünden vurulan Übeyt Coşkun hayatını kaybetti. Kavgada, Fatih Coşkun (23), Fırat Ertan (23), Emin Ertan (58), Vefa Coşkun (18) ile Mahmut Tağman (43) vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çok sayıda polis ekibi, mahallede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı.

MADDİ ZARARA UĞRADIKLARINI SÖYLEYİNCE TARTIŞMIŞLAR

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, Coşkun ailesi adına çalışan Suriyeli tarım işçilerinin, 2 ay önce işçilerden komisyon alarak elcilik hakimiyetini sağlayan Ertan ailesinin safına geçtiği, husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı. Coşkun ailesi üyelerinin, aynı sokakta oturan Ertan ailesiyle görüştüğü ve maddi zarara uğradıklarını söyleyince tartışmanın çıktığı öğrenildi. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen iki gruptan da 12 şüphelinin kimliğini tespit etti. Hastanedeki tedavileri tamamlananlarla birlikte 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ise 1'i ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

9 TUTUKLAMA

Emniyete götürülen şüpheliler kavga ettiklerini ancak silah kullanmadıklarını öne sürerek birbirini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.