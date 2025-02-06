Mesut Hançer'in sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor

Sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye hala onu bekliyoruz
Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Bir yılda 293 bin kişilik artış
CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz iddiası

CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz
Ünlü alışveriş sitesine rekabet soruşturması açıldı

Ünlü alışveriş sitesine soruşturma

Adana'da 70 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü ve Cinayet Şüphelisi Yakalandı

Adana'da 70 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü ve Cinayet Şüphelisi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, hakkında 70 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile cinayet suçundan aranan bir şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adana'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile cinayet suçundan aranan şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde çeşitli suçlardan hakkında 70 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile cinayet suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Hükümlü ve şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
img

5 aile ağır hasarlı binadan taşınamıyor
img

Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı! Paylaşımla ilgili detay büyük ses getirdi
img

Takımın durumunu görünce harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu
Kardeş acısıyla yıkılan Sergen Yalçın ilk kez görüntülendi

Kardeş acısıyla yıkılan Sergen ilk kez görüntülendi
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı

Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı! Paylaşımla ilgili detay büyük ses getirdi
Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.