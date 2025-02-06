Adana'da 70 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü ve Cinayet Şüphelisi Yakalandı
Adana'da, hakkında 70 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile cinayet suçundan aranan bir şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Adana'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile cinayet suçundan aranan şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde çeşitli suçlardan hakkında 70 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile cinayet suçundan aranan şüpheli yakalandı.
Hükümlü ve şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel