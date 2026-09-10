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Adana'da 6 ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

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Adana'da jandarma ekiplerince 6 ruhsatsız silah, 85 gram esrar ve 55 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da jandarma ekiplerince 6 ruhsatsız silah, 85 gram esrar ve 55 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ceyhan ve Karaisalı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde ruhsatsız 4 tabanca ve 2 av tüfeği, 85 gram esrar ile 55 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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