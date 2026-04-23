Adana'da 5 firari hükümlü yakalandı

ADANA'da farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari 5 hükümlü yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda, 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan M.Ç., 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan H.B., kaçakçılık suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan M.K., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan E.T. ile 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan A.E. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlüler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
