Adana'da tırda 408 bin 235 uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'da narkotik ekiplerinin durdurduğu bir tırda, dorsenin altına gizlenmiş 408 bin 235 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan sürücü H.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Adana'da 408 bin 235 uyuşturucu hap ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir tırla kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Durdurulan tırda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada dorsenin altına gizlenmiş 408 bin 235 uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltına alınan sürücü H.H. (45) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam