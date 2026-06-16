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Yolun karşısına geçmeye çalışırken 2 aracın altında kalan Halil kurtarılamadı

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Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen 4 yaşındaki Halil Süveyli, önce bir kamyonetin çarpmasıyla yere düştü, ardından aynı şeritteki minibüsün altında kaldı. Minibüs sürücüsünün hastaneye götürdüğü çocuk kurtarılamadı. İki sürücü de gözaltına alındı.

ADANA'da yolun karşısına geçmek isteyen Halil Süveyli (4), önce kamyonetin ardından minibüsün altında kaldı. Minibüs sürücüsü Hacı Y.'nin (56) hastaneye götürdüğü Süveyli, hayatını kaybetti. 2 sürücü gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; taşıtlara yeşil ışık yanarken yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Halil Süveyli, Ali A.'nın (27) kullandığı 01 MC 0699 plakalı kamyonetin altında kaldı. Aynı şeritteki Hacı Y.'nin kullandığı 80 AFB 674 plakalı minibüs de yerde ağır yaralı halde yatan Halil'in üzerinden geçti.

İKİ SÜRÜCÜ DE GÖZALTINDA

Çevredekilerin uyarması ile aracını durduran Ali A., yaya olarak kaçarken; Hacı Y., yaralı çocuğu aracı ile Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan kaçan Ali A. saklandığı adreste yakalanırken, hastanede tedaviye alınan Halil Süveyli kurtarılamadı. Halil Süveyli'nin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çocuğun ölümü sonrası hastanedeki Hacı Y. de gözaltına alındı. Sürücülerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

'BURADA SÜREKLİ KAZALAR YAŞANIYOR'

Kazayı anlatan esnaf Mehmet Can ise "2 çocuk, karşıya geçerken yeşil ışık yandı. İki araç çocuğun üzerinden geçti. Sürücüler sonradan fark ettiler durumu. 2'nci araçtaki de çocuğu, hastaneye götürdü. Burada sürekli kazalar yaşanıyor" dedi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Anıl ATAR/ADANA, DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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