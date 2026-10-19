Adana'da 4 kişinin öldürülmesi davasında keşif ve Adli Tıp raporu kararı verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, karısı, kayınbabası, kayınvalidesi ve kayınbiraderini tabancayla öldüren sanık ve babası ile onlara yardım ettiği öne sürülen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Hakim A. (25) ve babası Şerif A. (67) ile tutuksuz sanıklar A.B, F.G, H.G, Ö.A. ve Ş.A. katıldı.

Tarafların avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanıklardan Hakim A. savunmasında, eşinin ailesinden tehditler aldığını öne sürerek, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Sürekli tehdit edildiğim için dükkanımda tabanca bulunuyordu. Olay anında hedef gözetmeksizin tabanca ile ateş ettim. Babam olay sırasında kimseye ateş etmedi. Kendisinin olayla asla ilgisi yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Şerif A. ise oğlu ve gelininin boşanma aşamasında olduğunu iddia ederek, "Ailecek evimizi bastılar. Kafama sert bir cisimle vurdular. Olay sırasında baygınlık geçirdim. Kimseye tabancayla ateş etmedim. Oğlumun da kime ateş ettiğini görmedim. Sağlık sorunlarım cezaevinde kalmaya elverişli değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da baba ve oğluna yardım ettikleri suçlamasını reddetti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanık Şerif A'nın sağlık koşullarının cezaevinde kalmasına engel teşkil edip etmediğinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına, olay yerinde keşif yapılmasına ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Gülbahçesi Mahallesi'nde Hakim A, 22 Haziran 2024'te sokakta tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. ile kayınbabası Turgut E, kayınvalidesi Leyla E. ve kayınbiraderi Muhammet E'yi tabancayla öldürmüştü. Olaydan sonra 3 aylık bebeğiyle kaçan zanlı, Hatay'ın Erzin ilçesindeki ikamette babası Şerif A. ile yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen baba oğul çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Baba ve oğul ile onlara yardım ettikleri öne sürülen 5 sanık hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA