Kamyonda 4 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirildi

ADANA'da polisin otoyolda takip edip, durdurduğu kamyonda piyasa değeri 3 milyon lira olan gümrük kaçağı 4 milyon 500 bin makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü H.D. ile yanındaki A.İ., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe alınan şüpheli kamyon, Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde önü kesilerek durduruldu. Sürücü H.D. ile yanındaki A.İ.'nin indirildiği kamyonda arama yapan polis, piyasa değeri 3 milyon lira olduğu belirlenen 4 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı