Adana'da kaçak 4 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
Adana'da yapılan rutin bir aramada 4 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'da kaçak 4 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir kamyonette arama yaptı.
Araçta kaçak 4 milyon 500 bin makaron ele geçiren ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun