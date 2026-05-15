Adana'daki Mimar Sinan ve Merkez Park amfilerinde 37 etkinlik düzenlenecek

Adana'daki Mimar Sinan ve Merkez Park açık hava amfilerinde Mayıs-Ekim aylarında 37 sanat etkinliği gerçekleştirilecek.

Altın Koza Genel Müdürü Hüseyin Orhan, yaptığı açıklamada, Adana'nın sanatın ve kültürün kenti olduğu belirtti.

Kentin kültür ve sanat yaşamına değer katacak etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade eden Orhan, Mimar Sinan ve Merkez Park açık hava amfilerinin ekim ayı sonuna kadar Adana'nın kültür ve sanat hayatının en önemli buluşma noktalarından biri olacağını kaydetti.

Açıklamada, çeşitli müzik gruplarının yanı sıra amfilerde tiyatro oyunları ve senfoni konserlerinin de düzenleneceği bildirildi.