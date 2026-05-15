Haberler

Adana'daki Mimar Sinan ve Merkez Park amfilerinde 37 etkinlik düzenlenecek

Adana'daki Mimar Sinan ve Merkez Park amfilerinde 37 etkinlik düzenlenecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'daki Mimar Sinan ve Merkez Park açık hava amfilerinde Mayıs-Ekim aylarında 37 sanat etkinliği düzenlenecek. Altın Koza Genel Müdürü Hüseyin Orhan, etkinliklerin kentin kültür ve sanat hayatına değer katacağını belirtti.

Adana'daki Mimar Sinan ve Merkez Park açık hava amfilerinde Mayıs-Ekim aylarında 37 sanat etkinliği gerçekleştirilecek.

Altın Koza Genel Müdürü Hüseyin Orhan, yaptığı açıklamada, Adana'nın sanatın ve kültürün kenti olduğu belirtti.

Kentin kültür ve sanat yaşamına değer katacak etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade eden Orhan, Mimar Sinan ve Merkez Park açık hava amfilerinin ekim ayı sonuna kadar Adana'nın kültür ve sanat hayatının en önemli buluşma noktalarından biri olacağını kaydetti.

Açıklamada, çeşitli müzik gruplarının yanı sıra amfilerde tiyatro oyunları ve senfoni konserlerinin de düzenleneceği bildirildi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mert Hakan Yandaş: 1907 TL'ye oynarım, borcumu ödemek istiyorum

Fenerbahçe'de 1 yıl daha oynamak için istediği paraya bakın

Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi
Trump'tan ABD dönüşünde olağanüstü önlem, Çin'e ait ne varsa çöpe atıldı

Casusluk korkusu bunu da yaptırdı, Çin'e ait ne varsa çöpe atıldı
Alanyaspor, Joao Pereira ile nikah tazeledi

İmzalar atıldı!
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı