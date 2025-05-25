Adana'da 35 Kişi Kapıkaya Kanyonu'nda Mahsur Kaldı
Adana'nın Kapıkaya Kanyonu'nda 35 kişi, Çakıt Çayı'nın debisinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, halat ve can simitleri ile müdahale ederek grubu kurtardı.
ADANA'da Kapıkaya Kanyonu'nda gezintiye çıkan 35 kişi, Çakıt Çayı'nın debisinin yükselmesiyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, halat ve can simitleriyle mahsur kalanları kurtardı.
Karaisalı ilçesindeki Kapıkaya Kanyonu'na gezintiye giden, aralarında çocukların da bulunduğu 35 kişi, Çakıt Çayı'nın debisinin yükselmesiyle bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, halat ve can simitleriyle müdahalesiyle mahsur kalanlar, çayın karşısına geçirilerek kurtarıldı.
Haber: Anıl ATAR-Kamera: KARAİSALI, (Adana),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel