Haberler

Adana'da 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde takla atan otomobildeki aynı aileden 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde takla atan otomobildeki aynı aileden 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Turay D'nin (45) kullandığı 01 RT 005 plakalı otomobil, Yassıçalı ve Kayhan mahalleleri arasındaki yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Takla atan otomobil, karşı şeride geçip şarampole devrildi.

Kaza nedeniyle araçtaki sürücü ile eşi Zeliha (38) ve kızı M.M.D. (6) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme

Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Kimseye aldırış etmediler
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı

Korkulan oldu! İHA ile vurulan dev gemi dakikalar içinde battı
Bu neyin düşmanlığı! Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı

Bu kadarını düşman yapmaz! Bulun bu bozguncuyu