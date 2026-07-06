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Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan hükümlü çarşıda gezerken yakalandı

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Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, çarşıda bekçiler tarafından durdurulup kimlik kontrolü yapılınca yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü çarşıda gezdiği sırada yakalandı.

Çarşı ve mahalle bekçileri, iş yerlerinin yoğun olduğu merkez Seyhan ilçesi Ali Dede Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolü yapılan Hasan G'nin (59) "uyuşturucu ticareti" suçundan 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Hasan G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
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