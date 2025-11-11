Adana'da 23 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.U. adlı firari, JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.U'nun (38) adresini tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.