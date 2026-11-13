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Adana'da 23 yıl 5 ay hapisle aranan firari, banyo kapısının arkasında yakalandı! Kilitli daireye jandarma kapıyı kırarak girdi

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Adana'da 23 yıl 5 ay hapisle aranan firari, banyo kapısının arkasında yakalandı! Kilitli daireye jandarma kapıyı kırarak girdi
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Adana'da 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.M., Yüreğir ilçesinde bir akrabasının evinde yakalandı. Binadakilerin kilitli olduğunu ve anahtarının kayıp olduğunu öne sürdüğü dairenin kapısını kırarak içeri giren jandarma ekipleri, firari hükümlüyü banyo kapısının arkasında yakaladı. M.M., adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Adana'da jandarma ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari M.M.'yi, saklandığı dairede banyo kapısının arkasında yakaladı.

AKRABASININ EVİNDE SAKLANIYORDU

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi M.M.'nin Yüreğir ilçesindeki bir akrabasının evinde saklandığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen jandarma ekibi, 3 katlı binadaki 2 daireyi aradı ancak M.M.'yi bulamadı.

KİLİTLİ KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Binadakiler, giriş kattaki dairenin kapısının kilitli, anahtarının da kayıp olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine ekipler, kapıyı kırıp daireye girdi.

Evde arama yapan ekipler, firari hükümlüyü banyo kapısının arkasında yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan firari hükümlü önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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