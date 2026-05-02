Adana'da 22. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni başladı
Adana'da "Türkistan'dan Anadolu'ya 22. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni" başladı.
Merkez Park'ta gerçekleştirilen şölenin ilk gününde, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı konser verdi.
Orta Asya Türkleri arasında geleneksel bir spor olarak bilinen at üstünde güreşin yapıldığı şölene katılan vatandaşlar, etkinlik alanında vakit geçirdi.
Şölen, yarın merkez Sarıçam ilçesindeki Yörük Ormanı'nda düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.
Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel