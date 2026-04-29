Haberler

Adana'da 22. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da "Türkistan'dan Anadolu'ya 22. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni" gerçekleştirilecek.

Dünya Avşarlar Derneği Başkanı Şeref Kocakaya, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleştirilen toplantıda, şölenin içeriğine ilişkin bilgi verdi.

Etkinliğin tarihi Taşköprü üzerinde 2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek "Göç Yürüyüşü" ile başlayacağını belirten Kocakaya, kutlamaların Merkez Park'ta ve Sarıçam ilçesindeki Yörük Ormanı'nda devam edeceğini dile getirdi.

Şölenin, Yörük Türkmen kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla organize edildiğini ifade eden Kocakaya, "Her yıl artan katılım ve coşkuyla düzenlenen şölenimiz bu yıl da Türkistan'dan Anadolu'ya uzanan kültürel köprüleri güçlendirmeyi hedeflemektedir." dedi.

Kocakaya, bu yıl şölen kapsamında gazetecilere yönelik "Basın Özendirme Yarışması" da düzenleyeceklerini belirtti.

Şölenin bu yıl kardeşlik temasıyla gerçekleştirileceğini ifade eden Kocakaya, herkesi konserlerin yanı sıra çeşitli yarışma ve gösterilerin yer alacağı 2-3 Mayıs'taki etkinliğe beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

