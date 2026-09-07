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Adana'da 2 farklı bölgede orman yangını

Adana'da 2 farklı bölgede orman yangını
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ADANA'nın Feke ilçesindeki 2 farklı bölgede, orman yangını çıktı.

ADANA'nın Feke ilçesindeki 2 farklı bölgede, orman yangını çıktı. Ekipler, yangınların söndürülmesi için çalışma yapıyor.

İlçedeki 2 farklı bölgede, Bozat ile Mansurlu mahallelerinde, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangınları çıktı. İhbar üzerine bölgelere Feke Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin, yangınların kontrol altına alınması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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