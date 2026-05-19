Haberler

Adana'da 19 Mayıs coşkusu; Down sendromlu gençten Türk bayraklı gösteri

Adana'da 19 Mayıs coşkusu; Down sendromlu gençten Türk bayraklı gösteri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADANA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında Down sendromlu gencin Türk bayraklı kostümüyle yaptığı gösteri ilgi topladı.

ADANA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında Down sendromlu gencin Türk bayraklı kostümüyle yaptığı gösteri ilgi topladı.

Kentte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Atatürk Parkı'nda anıta çelenk konulmasıyla başladı. Burada toplanan gençler, bando eşliğinde Türk bayraklarıyla kortej oluşturup, törenin düzenleneceği Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Adana Valisi Mustafa Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ile milletvekilleri, kent protokolü ve vatandaşların katıldığı törende günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Daha sonra halk oyunları, jimnastik, tekvando ve muay thai gösterileri sergilendi. TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi koro grubu Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni seslendirdi. Kurttepe Ortaokulu öğrencilerinden oluşan folklor takımı ise kebap, pamuk, portakal gibi Adana'nın simgelerini koreografilerine taşıdığı halk oyunları gösterileri büyük alkış aldı. Yabancı üniversite öğrencilerinin dans gösterileri de ilgiyle izlendi.

ÖZEL ÖĞRENCİLER DE SAHNEDEYDİ

Öte yandan, Down sendromlu özel öğrenciler de sahneye çıktı. İki öğrencinin zeybek gösterisinin ardından Down sendromlu diğer bir gencin Türk bayraklı kostümüyle sergilediği gösteri büyük beğeni topladı. Programda, kentteki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödül ve plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı

Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun

"Büyük yük omuzlarımızda” deyip gençlere seslendi: Sizden isteğim...
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti

Mersin'i kana bulayan cani operasyon sırasında kafasına sıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'den Kayserispor'un çağrısına yanıt: Böyle bir karar bizi geriye götürür

TFF'den Türk futbolunu karıştıracak çağrıya yanıt: Böyle bir karar...
Karadeniz'i aratmayan görüntü! Gören şaşıp kalıyor

Karadeniz'i aratmayan görüntü! Gören şaşıp kalıyor
Beşiktaş'tan Altay Bayındır bombası! Son karar o isimde

Süper Lig devinden Altay bombası! Son karar o isimde
Kongo'da Ebola can kaybı 118'e yükseldi

Kongo'da Ebola alarmı devam ediyor: Ölü sayısı 118'e yükseldi
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra bir ilk yaşandı

Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra kabusu yaşadılar
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var

6 kişiyi öldüren saldırganın geçmişi ortaya çıktı
Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası

Ve Süper Lig devi bombayı patlattı