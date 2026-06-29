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16 yaşındaki kız, uyuyan annesini bıçaklayarak öldürdü

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde D.E. (16) adlı kız çocuğu, salonda uyuyan annesi Servet Tekir'i bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kendini polise ihbar eden D.E. gözaltına alındı.

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde D.E. (16) adlı kız çocuğu, salonda uyuyan annesi Servet Tekir'i bıçaklayarak öldürdü. Kendini polise ihbar eden D.E., gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde ilçenin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. D.E., salonda uyuyan annesi Servet Tekir'i henüz bilinmeyen nedenle vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayın ardından polisi arayan D.E., kendini ihbar etti. Adrese giden ekipler, Tekir'in cansız bedenini evin salonunda buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tekir'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü. Olay sırasında evde bulunan D.E.'nin kız kardeşi N.B.E., annesiyle aynı odada uyuduğunu, hiç ses duymadığını, polis gelince olayı öğrendiğini öne sürdü. Gözaltına alınan D.E., emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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