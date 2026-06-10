Adana'da aranan 15 firari hükümlü yakalandı

Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 15 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "yağma" ve "kasten yaralama" gibi suçlardan 3 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 15 kişi yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.