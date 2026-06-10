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12'inci kattan düşen Ecrin, yaralı kurtuldu; o anlar kamerada

12'inci kattan düşen Ecrin, yaralı kurtuldu; o anlar kamerada
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Adana'da, apartmanın 12. katındaki merdiven penceresinden dengesini kaybedip önce sundurmaya ardından beton zemine düşen 14 yaşındaki Ecrin Deniz K. yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da, sitenin bahçesinde oyun oynayan kardeşlerini izlemek için apartmanın 12'nci katındaki merdiven dairesinin penceresine çıkan Ecrin Deniz K. (14), dengesini kaybederek önce sundurmaya, ardından beton zemine düşerek yaralandı. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Oturdukları sitenin bahçesinde oyun oynayan kardeşlerini bakmak için apartmanın 12'inci katındaki merdiven dairesine çıkan Ecrin Deniz K., iddiaya göre dengesini kaybedip önce sundurmaya, ardından beton zemine düştü. Ecrin'in düştüğü anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Ecrin'in düştüğünü gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ecrin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ecrin'in bacağında kırık ve çatlak olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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