Adana'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Adana'da 'kasten öldürme' suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G., Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Adana'da hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonla A.G'yi yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel - Güncel
